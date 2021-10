Ausländische Unterstützung bei Waldbrand im Rax-Gebiet

Im Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand werden Fluggeräte aus dem Ausland zum Einsatz kommen. Am Samstagnachmittag sind zwei Canadair-Maschinen der italienischen Regierung eingetroffen. Am (morgigen) Sonntag landen nach Angaben von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) zwei Spezialhubschrauber, die aus Deutschland nach Niederösterreich gesendet werden.

Die Spezialhubschrauber, die am Sonntag eintreffen werden, fassen jeweils 5.000 Liter. „Wir gehen davon aus, dass wir damit die nächsten Tage gut bestreiten können“, blickte der ÖVP-Politiker voraus. Schon am Freitag waren in Absprache mit dem Innenministerium Fluggerät-Kapazitäten in Nachbarstaaten abgefragt worden, „um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein“. Die Unterstürzung aus Italien und Deutschland erfolge nun auf Basis der europäischen Nachbarschaftshilfe. Auch Niederösterreich habe zuletzt in diesem Rahmen immer wieder unter die Arme gegriffen, erinnerte Pernkopf u.a. an den Einsatz zahlreicher Feuerwehrleute bei den Waldbränden in Nordmazedonien im August.