Tigray-Rebellen nehmen wichtige Stadt in Äthiopien ein

Im Norden Äthiopiens haben Einheiten der Tigray-Volksbefreiungsfront (TPLF) nach eigenen Angaben Truppen der Zentralregierung zurückgedrängt und eine strategisch wichtige Stadt in der Region Amhara eingenommen. Die Stadt Dessie sei unter Kontrolle, sagte TPLF-Sprecher Getachew Reda am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Informationsdienst der Regierung tat das als Falschnachricht ab und betonte, der Angriff der TPLF sei gescheitert. Unabhängige Angaben gab es nicht.

Die US-Regierung reagierte auf die Berichte mit einem Aufruf an beide Seiten, unverzüglich bedingungslose Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Zudem solle sich die TPLF aus den an Tigray grenzenden Regionen Afar und Amhara zurückziehen und Artilleriebeschuss von Städten vermeiden. Es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt, meinte US-Außenamtssprecher Ned Price am Samstag.