Manchester City unterlag Crystal Palace, Liverpool nur remis

Englands Fußball-Meister Manchester City hat am Samstag in der 10. Meisterschaftsrunde gegen Mittelständler Crystal Palace eine unerwartete 0:2-Heimniederlage bezogen. Liverpool nutzte das mit einem 2:2 daheim gegen Brighton and Hove Albion nur teilweise, Chelsea mit einem 3:0 bei Newcastle United aber voll. Die Londoner führen nun drei Punkte vor Liverpool sowie fünf Zähler vor Manchester City. Coach Ralph Hasenhüttl feierte mit Southampton bei Watford einen 1:0-Erfolg.

Champions-League-Sieger Chelsea hatte seinen Gegner dagegen im Griff, obwohl Timo Werner und Romelu Lukaku verletzt sowie Mason Mount erkrankt fehlten. So wurde Reece James zum Mann des Spiels. Der 21-Jährige traf in der 65. und in der 77. Minute, Jorginho erhöhte per Strafstoß (81.).