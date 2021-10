Hochspannung hat die 13. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag geboten. Die SV Ried rettete nach lang gehaltener Führung und spätem Rückstand noch ein 2:2-Remis gegen Liga-Dominator Red Bull Salzburg. In Klagenfurt sahen die Fans ein 3:3 mit drei Elfmetern und dreimaliger Führung des Heimteams bei den Gästen von der Admira. Vergleichsweise unspektakulär war der 2:0-Auswärtssieg des SV Hartberg in Altach.