Raumfrachter mit Weihnachtsgeschenken an ISS angekommen

Ein unbemannter Raumfrachter auch mit Weihnachtsgeschenken an Bord ist an der Raumstation ISS angekommen. Das Raumschiff vom russischen Typ Progress MS-18 dockte erfolgreich am Modul „Swesda“ an, wie aus einer Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos vom Samstag hervorging. Neben den Geschenken für Weihnachten und Neujahr hatte es hauptsächlich Treibstoff, Wasser und Nahrungsmittel an Bord.