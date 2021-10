Alaba gewinnt mit Real Madrid bei Elche 2:1

Real Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit Österreichs Teamspieler David Alaba durch einen 2:1-Sieg bei Elche die Tabellenführung übernommen. Die „Königlichen“ liegen punktgleich vor Salzburgs Champions-League-Gegner FC Sevilla (2:0 gegen Osasuna) und Sturms Europa-League-Gegner Real Sociedad. Der FC Barcelona kam gegen Alaves über ein 1:1 nicht hinaus.

Alaba spielte bei Real in der Innenverteidigung durch, das Gegentor fiel durch Pere Milla (86.). Der 21-jährige Brasilianer Vinicius Junior hatte die Truppe des italienischen Trainers Carlo Ancelotti in Minute 22 in Führung gebracht und diese in der 73. Minute auch ausgebaut. Der Franzose Karim Benzema fehlte bei Real verletzungsbedingt. Elche musste nach einer gelb-roten Karte für Raul Guti (63.) rund eine halbe Stunde in Unterzahl agieren.