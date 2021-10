Macron und Johnson wollen Fischerei-Streit entschärfen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson wollen sich um eine Entschärfung des Fischerei-Streits zwischen ihren Ländern bemühen. Darauf hätten sich beide bei einem bilateralen Treffen am Rande der G20-Konferenz in Rom verständigt, sagte am Sonntag ein französischer Regierungsvertreter. Macron habe Großbritannien aufgefordert, die Regeln einzuhalten.