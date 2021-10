Cannes-Siegerin Renate Reinsve ist „von der Angst getrieben“

Reinsve: Wurde ich! Und das für den Satz „Let‘s go to the Party!“ (lacht). Aber Joachim hatte wohl damals schon den Eindruck, dass ich eine gute Energie ans Set gebracht habe. Wir wurden zwar keine Freunde, waren seither aber gute Bekannte, die sich in Oslo immer wieder einmal über den Weg gelaufen sind und dann die schweren Fragen des Lebens diskutiert haben.

Reinsve: Das geht darüber hinaus! Sogar meine Großmutter hat solch ein Leben gelebt und jetzt einen neuen Lover - einen coolen Motorradfahrer. Und die ist über 80! Es geht allgemein um die Zeit, in der wir leben. Man kann aus unendlich vielen Möglichkeiten wählen - was den Job angeht oder die Männer respektive Frauen, die man sich aussucht. Das ist natürlich ein sehr privilegiertes Problem, aber zumindest im Westen ein Fakt. Hinzu kommen die Sozialen Netzwerke und die Nachrichten, die von allen Seiten auf einen einprasseln. Wir leben in einer sehr verwirrenden Welt.

(ZUR PERSON - Renate Reinsve wurde am 24. November 1987 in Südnorwegen geboren und studierte nach der Schule Schauspiel an der Norwegischen Nationalen Theaterakademie in Oslo. Nach Abschluss 2013 begann sie ihre Theaterkarriere am Trøndelag Teater in Trondheim, bevor sie 2016 ans Det Norske Teatrat der Hauptstadt wechselte. Zugleich war Reinsve auch im Film tätig und spielte etwa Nebenrollen im Horrorfilm „Villmark Asylum“ (2016), der Tragikomödie „Welcome to Norway“ (2016) oder im Kinderfilm „Knerten“ (2017). Heuer wurde sie schließlich bei den Filmfestspielen von Cannes für ihre Rolle der Julie in Joachim Triers „Verdens verste menneske“ mit dem Darstellerpreis gewürdigt.)