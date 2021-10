Laut Verhandlungskreisen G20-Einigung auf 1,5-Grad-Klimaziel

Die G20-Mitglieder haben sich in schwierigen Verhandlungen auf ambitioniertere Klimaziele verständigt. In der geplanten Abschlusserklärung des Gipfels wollen sich die stärksten Wirtschaftsnationen der Welt im Grundsatz hinter das 1,5-Grad-Ziel stellen, wie es am Sonntag in Delegationskreisen hieß. Zudem einigten sie sich darauf, bis „Mitte des Jahrhunderts“ CO2-neutral zu werden. Ab kommendem Jahr wollen die G20 keine „schmutzigen“ Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren.