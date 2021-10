Tote und Verletzte bei Massenprotest gegen Sudans Junta

Bei Massenprotesten der Demokratie-Bewegung im Sudan gegen die neuen Militärmachthaber hat es nach Angaben des nationalen Ärztekomitees Tote und Verletzte gegeben. Mindestens drei Zivilisten starben demnach am Samstag in der Stadt Omdurman durch Schüsse von Milizionären. Über Twitter teilte das Ärztegremium mit, die Toten hätten Schusswunden im Kopf- und Bauchbereich.

Das in der Hauptstadt Khartum mit einem Großaufgebot vertretene Militär blockierte Brücken und wichtige Straßenkreuzungen. Im Staatsfernsehen erklärten Polizeivertreter am Abend, sie seien von einigen der Demonstranten angegriffen worden, hätten aber nur mit Tränengas und nicht mit scharfer Munition reagiert.

Das Militär hatte am Montag die Macht in dem nordostafrikanischen Land mit seinen 44 Millionen Einwohnern übernommen und international Protest und Empörung ausgelöst. Die Demokratie-Bewegung reagierte am Samstag mit einem Nationalen Tag des Widerstands. Sowohl die Vereinten Nationen wie auch die Europäische Union hatten das Militär zu Zurückhaltung gemahnt. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder wütende Proteste Tausender Sudanesen, bei denen nach jüngsten Angaben des nationalen Ärzteverbands vom Sonntag bisher neun Menschen zu Tode kamen. Ein 22-jähriger Zivilist, der vergangenen Montag durch Schüsse verletzt worden war, sei mittlerweile gestorben.