Regierungskoalition gewinnt Wahl in Japan

Bei der Parlamentswahl in Japan hat die Regierungskoalition trotz deutlicher Verluste offenbar die Mehrheit der Sitze errungen. Dies geht aus nach Schließung der Wahllokale am Sonntag veröffentlichten Prognosen mehrerer Fernsehsender hervor. Obwohl der erst seit kurzer Zeit regierende Ministerpräsident Fumio Kishida damit sein ausgegebenes Ziel einer Koalitionsmehrheit erreicht hätte, wäre das Wahlergebnis für ihn ein Schuss vor den Bug.

Die LDP allein kommt laut der Prognose des Senders NHK auf 212 bis 253 Sitze - bisher hielt sie 276. Damit wäre es für die Partei das schlechteste Wahlergebnis seit mehr als zehn Jahren. In den vergangenen Jahren hatte die LDP immer mindestens 60 Prozent der Sitze im Unterhaus auf sich vereinigt.

„Das schlimmste Szenario konnte er vermeiden, er riskiert aber, seinen Einfluss zu verlieren“, sagte Shinichi Nishikawa, Professor für Politikwissenschaft an der Meiji Universität in Tokio, über den Regierungschef. Das schlechte Abschneiden der Partei führte der Experte auf Kishidas „geringe Beliebtheit“ sowie die Frustration der Wähler über die Corona-Politik seiner Vorgänger Yoshihide Suga und Shinzo Abe zurück.

Anfang Oktober war der frühere Außenminister Kishida von der LDP nach dem Rückzug von Yoshihide Suga zum Regierungschef gewählt worden, anschließend setzte er den Wahltermin an. Suga hatte das Amt nach nur einem Jahr unter anderem wegen Kritik an seiner Corona-Politik niedergelegt. Wegen Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen hatten die Olympischen Spiele in Tokio ohne Publikum stattfinden müssen. Inzwischen sind die Fallzahlen zurückgegangen und die meisten Restriktionen wurden wieder aufgehoben.