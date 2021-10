Glücklicher Zverev nach Wien-Sieg:“Hoffe, ich komme wieder“

Einen würdigen Schlusspunkt hinter eine außergewöhnliche Turnierwoche haben am Sonntag Alexander Zverev und Frances Tiafoe im Finale des Erste Bank Open in Wien gesetzt. Der 24-jährige Olympiasieger aus Deutschland kürte sich vor 7.600 Fans gegen den Überraschungsmann aus den USA nach 1:35 Stunden mit 7:5,6:4 zum Sieger. Zverev ist damit der erste deutsche Wien-Sieger seit Tommy Haas 2013 und holte schon den insgesamt 18. Titel seiner Karriere, den fünften in dieser Saison.