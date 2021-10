Schlager Salzburg - LASK im ÖFB-Cup-Viertelfinale

Im Viertelfinale des ÖFB-Fußball-Cups kommt es zu einer Neuauflage des Finales der vergangenen Saison. Titelverteidiger Red Bull Salzburg und der LASK treffen Anfang Februar (4. - 6. 2. 2022) in der Runde der besten acht in Salzburg aufeinander. Am 1. Mai hatte Salzburg das Endspiel 2021 mit 3:0 für sich entschieden und sich den achten Pokal in den jüngsten zehn Saisonen geholt.