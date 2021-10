Spitzen-Trio Napoli, Milan und Inter siegt in Serie A

Für Milan legte der 40-jährige Altstar Zlatan Ibrahmiovic in der 25. Minute per Freistoß mit seinem 150 Serie-A-Tor vor, es war der 400. Treffer des Schweden in nationalen Meisterschaften. Franck Kessie erhöhte in der 57. Minute per Elfmeter. Der Anschlusstreffer gelang dem Team von Star-Coach Jose Mourinho nach einem Ausschluss von Theo Hernandez (66.) in Überzahl durch Stephan El Shaarawy erst in der 93. Minute.