Sturms Europacup-Gegner Sociedad gegen Athletic Bilbao 1:1

Real Sociedad hat am Sonntag in Spaniens Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung zurückgeholt, jedoch nur mit einem Heim-1:1 gegen Athletic Bilbao. Der Ausgleich der Gäste fiel erst in der 91. Minute durch Muniain, obwohl Bilbao seit der 84. Minute in Unterzahl war. Alexander Isak hatte den Europa-League-Gegner von Sturm Graz per Elfmeter in Führung gebracht (58.). Die Steirer haben am Donnerstag bei Real Sociedad anzutreten.