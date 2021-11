Regierungspartei erfolgreich bei der Wahl in Japan

Kishidas konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) behält damit trotz leichten Verlusten (sie büßte 15 Mandate ein) im Unterhaus ihre Ein-Parteien-Mehrheit bei - ein großer Sieg für Kishida, der erst vor einem Monat an die Macht kam. Er war Anfang Oktober vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt worden, nachdem sein weitgehend glücklos agierender Vorgänger Yoshihide Suga nach nur einem Jahr das Handtuch geworfen hatte. Er war wegen seiner Corona-Politik in die Kritik geraten und hatte dramatisch an Popularität verloren. Kishida setzte danach eine Neuwahl an, um von der Bevölkerung das Mandat für eine Regierung unter seiner Führung einzuholen. Der frühere Banker kämpft mit dem Image, wenig Charisma zu haben.