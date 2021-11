Salzburger „Winterstürme“ bei den Osterfestspielen im Herbst

Trotz 17 Grad und strahlendem Sonnenschein am Sonntagnachmittag waren für den Abend Winterstürme in Salzburg angekündigt. Dahinter versteckte sich jedoch keine heimtückische Kaltfront, sondern das Programm der Osterfestspiele im Herbst, die den dritten Abend des Festivals mit Auszügen aus Wagneropern mit dem Titel „Winterstürme“ versehen hatten.

Der durch den Ausfall der Osterfestspiele in diesem Frühjahr nötigen Verschiebung und Verkürzung des Festivals war auch die Möglichkeit einer szenischen Aufführung zum Opfer gefallen. Doch ganz auf Oper musste das Publikum dennoch nicht verzichten. Das konzertante Wagner-Programm las sich wie ein zweistündiges Best-of aus dem „Ring des Nibelungen“. Mit dabei der erste Aufzug der „Walküre“, die „Morgendämmerung“, „Siegfrieds Rheinfahrt“, „Siegfrieds Trauermarsch“ und der Schlussgesang der Brünnhilde aus der „Götterdämmerung“. Wer hätte diese Wagner-Spezialitäten besser servieren können, als Christian Thielemann am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden?!

Ob im Graben auf dem Grünen Hügel oder auf der Bühne im Großen Festspielhaus, Thielemann ist mit Wagner sattelfest. Auf der ganzen Welt wird er für sein einmaliges Verständnis und seinen intimen Umgang mit Wagners Musik gefeiert. Wie man am Sonntagabend wieder einmal konstatierten konnte: zu Recht. Sein Spiel mit Tempo und Dynamik gaben der Wanderung durch die wagnerischen Welten eine ganz eigene Dramaturgie, und seinen Starsolisten Anja Kampe, Stephen Gould und Rene Pape war er neben Dirigent auch Regisseur. Es ist bekannt, dass Thielemann seinen Sängern große Bühnen baut, doch am Sonntagabend positionierte er sie musikalisch geradezu darauf. Bei so viel Abwechslung dürfte niemandem der szenische Hintergrund gefehlt haben.