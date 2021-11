Künstler schafft umgekehrte Graffiti im Fußballfeldformat

Gerade ist Dauven aus Frankreich zurück in Deutschland. „Meine Kunstwerke sind teilweise recht großformatig“, sagt er. Dauven gilt als Pionier der zur Street Art zählenden Kunstform „Reverse Graffiti“ (umgekehrte Graffiti).

Dauven kommt aus der Kunst-, nicht aus der Sprayerszene und sieht sich damit in der Tradition des „Sprayers von Zürich“, Harald Naegeli, hat aber seine eigene Methode entwickelt. Bei „Reverse Graffiti“ werden Wände nicht mit Farbe besprüht, sondern mit Hochdruckreinigern bearbeitet. Mit gewaltigem Druck von 250 bar schneidet und spritzt ein Wasserstrahl abgelagerten Dreck und Patina von Jahrzehnten von den Oberflächen. So entstehen Dauvens scherenschnittartige Motive.

„Reverse Graffiti“ habe er nicht ganz allein erfunden, räumt Dauven ein: „Unabhängig von mir ist auch der Engländer Paul „Moose“ Curtis etwa zur gleichen Zeit auf die Idee gekommen.“ Es war 1997, als Dauven, der an der Kunstakademie in Düsseldorf und in Münster studiert hat, auf die Idee kam.