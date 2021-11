Tödlicher Unfall mit Kindern in Deutschland wohl Absicht

Bei einem tödlichen Unfall im deutschen Bundesland Hessen in der Gemeinde Witzenhausen vom Freitag soll der 30-jährige Autolenker vorsätzlich die Gruppe von Schulkindern erfasst haben. Nach Aussage eines Zeugen bestehe der dringende Verdacht, dass der Mann eine „aktive Lenkbewegung in Richtung der Grundschüler getätigt und folglich den Tod eines Kinds und die Verletzung mehrerer Kinder vorsätzlich herbeigeführt hat“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.