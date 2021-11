Ausreisekontrollen kommen auch in Waidhofen a. d. Ybbs

In Niederösterreich finden ab (dem morgigen) Dienstag in insgesamt fünf Regionen Corona-bedingte Ausreisekontrollen statt. 3G-Nachweise werden dann auch zum Verlassen von Waidhofen a. d. Ybbs notwendig sein, hieß es am Montag auf APA-Anfrage aus dem Landessanitätsstab. Gestraft wird in der Statutarstadt im Mostviertel ab Freitag - nach dem Ende einer dreitägigen Übergangsfrist.