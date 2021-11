Ausreisekontrollen in weiteren Bezirken in NÖ und OÖ

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen werden in weiteren Bezirken in Niederösterreich und Oberösterreich Ausreisekontrollen notwendig. In Niederösterreich ist ab Dienstag 0.00 Uhr in Waidhofen a. d. Ybbs ein 3G-Nachweis für die Ausreise notwendig. Ebenfalls ab Dienstag können nur mehr Geimpfte, Genesene oder auf Covid-19 getestete die oberösterreichischen Bezirke Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck verlassen.