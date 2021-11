Entspannung durch Regen bei Waldbrand in Niederösterreich

Regen hat beim Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) für Entspannung gesorgt. Niederschläge, in höheren Lagen auch in Form von Schnee, hätten am Montag in den Abendstunden eingesetzt, bis Dienstagfrüh jedoch wieder aufgehört, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber auf Anfrage mit. Es gebe weiterhin Glutnester und sichtbare offene Feuerstellen.

Zu Beginn der Arbeitswoche waren laut Huber etwa 250 Helfer in Hirschwang aufgeboten. Gegen das Feuer sollte erneut auch wieder mit punktuellen Wasserabwürfen von Hubschraubern aus vorgegangen werden. Ob die zwei Spezialhelikopter aus Deutschland - Sikorsky CH-53 - weiter zum Einsatz kommen, stand in der Früh noch nicht fest. Definitiv verabschiedet würden die beiden am Samstag aus Italien entsandten Canadair-Maschinen des Typs CL-415, sagte Huber.

Der Kommandant verwies auch darauf, dass durch den Regen etwa Steige glitschig geworden seien. Das sei „eine große Gefahr für die Einsatzkräfte“. Die Helfer würden im Gelände weiterhin von Bergrettern gesichert.