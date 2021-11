Dammsystem MOSE bewahrte Venedig vor Hochwasser

Das Dammsystem MOSE hat Venedig vor der ersten herbstlichen Flutwelle in diesem Jahr geschützt. Die mobilen Barrieren wurden am Montagabend aktiviert, um das Stadtzentrum vor Hochwasser zu schützen, das vom warmen Schirokko-Wind vorangetrieben am Lido eine Höhe von 1,30 Meter erreichte. Die Lage besserte sich, als der Schirokko, der mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h wehte, ein wenig nachließ, teilten die Behörden in Venedig mit.