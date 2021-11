Zwei Ellipsoide von Brigitte Kowanz grüßen vom Varta Haus

Das gegenüber dem Wiener Museumsquartier gelegene Varta Haus, die Zentrale des Firmenimperiums von Heumarkt-Investor Michael Tojner, wird schön länger als Standort für Kunststatements genutzt. So entwarfen etwa Peter Sandbichler, Arnold Reinthaler oder Ronald Kodritsch Werke für das Objekt. An den beiden Fahnenstandorten des Baus aus dem 19. Jahrhundert gesellen sich nun die „Sphere of Time“ von Österreichs einstiger Biennale-Vertreterin Brigitte Kowanz hinzu.