Prozess gegen Ärztin wegen falschem amputiertem Bein in Linz

Aufgrund seiner Vorerkrankungen waren beide Beine des Patienten beeinträchtigt. Beim linken musste eine Oberschenkelamputation durchgeführt werden. Vor der Operation markierte die Angeklagte aber offenbar das falsche Bein, was niemandem auffiel. Erst zwei Tage nach den Eingriff war beim Verbandswechsel die fatale Verwechslung entdeckt worden. Das Klinikum zeigte sich „tief betroffen“, der Fehler sei aufgrund menschlichen Versagens passiert. Die oö. Gesundheitsholding sicherte zu, man werde sich um „transparente“ Aufklärung kümmern. Zudem wurde eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Linz übermittelt, die zur Anklage führte. Zudem erließ die Gesundheitsholding eine Dienstanweisung, die Mitarbeiter zu noch genaueren Sicherheitschecks anhält. Dem betagten Patienten musste noch das zweite Bein abgenommen werden.

Noch keine Entscheidung gibt es bei einem zweiten mutmaßlichen Behandlungsfehler. Im Linzer Kepler Uniklinikum war im Jänner einem Patienten irrtümlich die gesunde Prostata entfernt worden. Bei zwei Patienten mit Verdacht auf ein Prostata-Karzinom waren Biopsien (Gewebeproben, Anm.) durchgeführt worden. Die entnommenen Proben gingen zur Diagnostik an eine Pathologie in Erlangen (Deutschland). Die Befunde dort ergaben, dass einer der beiden Männer an einem Prostata-Karzinom litt, der andere jedoch keine Auffälligkeiten bei der Biopsie zeigte. Allerdings dürfte dort die folgenschwere Verwechslung passiert sein. Aufgefallen war der Irrtum, da im Anschluss an den Eingriff die entfernten Gewebeteile neuerlich pathologisch untersucht wurden. Dabei stellte sich eine Diskrepanz zum ursprünglichen Biopsiebefund heraus, die auf die Probenvertauschung hindeutete.