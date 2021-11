UNO: Schwere Menschenrechtsverletzungen im Tigray-Konflikt

Im Konflikt um die Region Tigray im Norden Äthiopiens sind nach einer Untersuchung der Vereinten Nationen schwere Menschenrechtsverletzungen begangen worden. Es könne sich dabei um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit handeln, berichtete eine gemeinsame Kommission des UN-Menschenrechtsbüros und der äthiopischen Menschenrechtskommission am Mittwoch in Genf.

Das Team habe Tötungen, Folter, sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Flüchtlinge und die Vertreibung von Zivilisten dokumentiert. Täter seien ebenso in den Reihen der Streitkräfte Äthiopiens und Eritreas, das sich in den Konflikt eingemischt hat, als auch in jenen von Anhängern der Tigray-Unabhängigkeitsbewegung verübt worden.