Kunstmesse „Art&Antique“ gastiert zum 52. Mal in der Hofburg

Zum inzwischen 52. Mal lädt die Messe „Art&Antique“ in die Wiener Hofburg zum Kunst-Shopping. Ab Donnerstag und bis Montag kann man zwischen zahlreichen Gemälden, Skulpturen, Möbeln, Designstücken und antiken Objekten bummeln und - eine dicke Geldbörse vorausgesetzt - auch gleich zuschlagen. Die Bandbreite reicht von vorchristlichen Schätzen über gotische Madonnenfiguren bis zu heimischer Kunst von Alfons Walde, Maria Lassnig, Arnulf Rainer oder Hubert Schmalix.

Nach der coronabedingten Zwangspause im Vorjahr freute sich Messechefin Alexandra Graski-Hoffmann am Mittwoch bei einer Vorabbesichtigung für Medienvertreter über das heurige Comeback. Zugleich betonte sie, dass die „Art&Antique“ sich nach dem Motto „weg vom Bauchladen und hin zu ausgewählter Qualität“ immer mehr in Richtung „Highlight-Messe“ positioniere. Nicht zuletzt deshalb haben die Veranstalter beim Umfang in zweierlei Hinsicht nachgeschärft bzw. das Konzept zeitgemäßer gestaltet, wie Graski-Hoffmann erklärte. Einerseits sind diesmal mit 35 Ausstellern um rund ein Dutzend weniger dabei als noch 2019, andererseits dauert die Messe mit fünf Tagen etwas kürzer als zuletzt.