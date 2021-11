Gigler, Grabowski mit Ö-Rekorden ins Kurzbahn-EM-Finale

Heiko Gigler hat am Mittwoch bei der Kurzbahn-Schwimm-EM in Kasan mehrfach positiv aufgezeigt. Der 25-jährige Kärntner stellte schon im 50-Meter-Kraul-Vorlauf mit 21,39 Sekunden einen neuen Österreichischen Rekord auf und verbesserte diesen in der Nachmittagssession noch einmal auf 21,33 Sekunden. Mit dieser Marke schaffte er es als Achter gerade noch ins Finale. Ebenfalls einen neuen nationalen Rekord markierte Lena Grabowski über 200 Meter Rücken.