Israelische Regierung überstand Budgetabstimmung

Knapp fünf Monate nach ihrem Amtsantritt hat die israelische Acht-Parteien-Regierung ihre erste große Bewährungsprobe überstanden. Nach einer Marathonsitzung stimmte die Knesset am Donnerstag in der Früh dem Budgetentwurf des Kabinetts von Ministerpräsident Naftali Bennett für das Jahr 2021 zu. „Ein Feiertag für den Staat Israel“, schrieb der rechtsgerichtete Politiker daraufhin auf Twitter. Das Budget wurde mit einer Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten angenommen.

Bennett hatte im Vorfeld die Bedeutung der Abstimmung unterstrichen. „Meine Freunde, das Budget zu verabschieden, muss als große Herausforderung gesehen werden, die einzige in den kommenden Tagen“, sagte er bei einer Regierungssitzung. Am Dienstagabend protestierten in Tel Aviv nach Medienberichten Tausende rechtsgerichtete Demonstranten gegen Bennetts Regierung. Sie warfen dem Ministerpräsidenten Wählerbetrug vor, weil er in seiner Koalition auch eine arabische Partei und linke Parteien aufnahm.