Immaterielles Kulturerbe mit elf neuen Traditionen

Das nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich ist um elf Eintragungen reicher und umfasst nun 147 Traditionen, teilte die heimische UNESCO-Kommission mit. Neu dabei sind etwa die Südböhmische Blasmusik in Brand-Nagelberg (NÖ), das „Gautschen“ am Ende der Lehrzeit eines Druckers, das alpinistische Wissen und Können der Berg- und Schiführerinnen und Schiführer sowie die Herstellung der Bregenzerwälder Juppen und das Tragen der Frauentracht (Vorarlberg).