Pilhatsch, Kreundl, Reitshammer steigen ins Semifinale auf

Bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Kasan haben Caroline Pilhatsch, Lena Kreundl und Bernhard Reitshammer am Donnerstag den Aufstieg ins Semifinale geschafft. Die Steirerin Pilhatsch kam über 50 m Rücken in 26,48 Sek. als Vorlauf-Achte weiter, die Oberösterreicherin Lena Kreundl über 200 m Brust in persönlicher Bestzeit von 2:23,51 Min. als Zwölfte des bereinigten Rankings und der Tiroler Reitshammer über 200 m Lagen in 1:57,04 Min. ebenso als Achter.