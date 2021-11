Nationalbibliothek kauft Wittgenstein-Briefe

Der November entwickelt sich zum Wittgenstein-Monat in der Bundeshauptstadt: Kurz bevor das Leopold Museum ab 12. November seine neue Ausstellung „Ludwig Wittgenstein. Fotografie als analytische Praxis“ zeigt, gab die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) am Donnerstag bekannt, ein Konvolut an Briefen an den Philosophen erworben zu haben. „Es handelt sich um die größte Entdeckung neuer Originalquellen zu Ludwig Wittgenstein [...] in den letzten 25 Jahren“, so die ÖNB.