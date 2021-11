Kassen aus Ärztesicht ungenügend auf Long Covid vorbereitet

Das heimische Krankenkassensystem ist nicht auf die Behandlung von Long-Covid-Patienten vorbereitet und stößt an seine Grenzen. Davor warnte die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Von den gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung könne jeder Patient betroffen sein. „Diese zu diagnostizieren und zu behandeln ist sehr aufwendig“, konstatierte Johannes Steinhart, Vizepräsident der ÖÄK.

Syeda wies auch auf regional höchst unterschiedliche Kassenleistungen hin. Herz-Computertomographien zur Untersuchung der Herzkranzgefäße werden in Niederösterreich von allen Kassen, in Wien nur von den kleinen Kassen bezahlt, so die Kardiologin. „Patienten der Österreichischen Gesundheitskasse müssen diese Untersuchung in Wien selbst zahlen.“ Die Conclusio der Expertin: „Mit diesen Limitierungen können wir keine dem Stand der Wissenschaft entsprechende Versorgung gewährleisten.“