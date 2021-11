Verluste im Theater in der Josefstadt geringer als erwartet

Anders als manche andere Häuser hat das Theater in der Josefstadt während der Lockdowns im Winter 2020/21 in Erwartung baldiger Öffnungen durchgehend weiterproduziert und keine Kurzarbeit in Anspruch genommen. Dieses Vorgehen - so hatte es im Sommer geheißen - habe zu einem beträchtlichen Verlust geführt. Die Subventionsgeber Stadt Wien und Bund traten auf den Plan, das Theater gab eine Prüfung in Auftrag, deren Ergebnis laut „News“ nun vorliegt.