Israelische Regierung überstand Budgetabstimmung

Israels Parlament hat dem Haushalt 2021 zugestimmt - und der Regierung von Ministerpräsident Naftali Bennett erst einmal das Überleben gesichert. Eine Neuwahl ist damit vorerst vom Tisch. „Ein Feiertag für den Staat Israel“, jubelte der Premierminister von der ultrarechten Yamina-Partei nach der Abstimmung in den frühen Morgenstunden am Donnerstag auf Twitter. Bennett versprach zugleich: „Wir machen mit aller Kraft weiter.“

Das Budget wurde in der Knesset in Jerusalem mit einer äußerst knappen Mehrheit von 61 zu 59 Abgeordneten angenommen. Später begann das Parlament mit den Abstimmungen, um auch noch das Budget fürs nächste Jahr zu verabschieden. Die Regierung musste das Budget 2021 bis spätestens 14. November durch das Parlament bringen. Andernfalls hätte sich die Knesset in Jerusalem automatisch aufgelöst. Eine Neuwahl hätte dann 90 Tage später stattfinden müssen.