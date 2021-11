Kein Durchbruch in Fischereistreit zwischen Paris und London

Trotz neuer Gespräche zwischen Frankreich und Großbritannien hat es im Streit um Fischereilizenzen am Donnerstag noch keinen Durchbruch gegeben. Die Regierung in London teilte nach einem Treffen des britischen Brexit-Beauftragten David Frost mit dem französischen Europa-Staatssekretär Clément Beaune in Paris lediglich mit, beide Seiten hätten „ihre Positionen und Besorgnisse dargelegt“. Frankreich behält Sanktionsdrohungen gegen die Briten aufrecht.