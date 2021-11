Bund-Länder-Gipfel angesichts eskalierender Corona-Zahlen

Die meisten Landeshauptleute plädieren jedoch für bundesweit einheitliche Maßnahmen - sei der aktuelle Fleckerlteppich an Maßnahmen doch schwer verständlich. Niederösterreich könnte sich durchaus „weitgehendes 2G im Freizeitbereich“ vorstellen, also „Einschränkungen für Ungeimpfte, aber nicht für Geimpfte bzw. Genesene“.

Für das Burgenland kommen jedoch keine weiteren Verschärfungen in Frage, ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) unter Hinweis auf die hohe Impfquote im Lande bereits wissen. Wien ist hingegen schon am Donnerstag vorgeprescht: In der Bundeshauptstadt dürfen bereits ab Ende nächster Woche nur noch Geimpfte und Getestete in Lokale, zu Friseuren oder anderen körpernahen Dienstleistern und zu Zusammenkünften mit mehr als 25 Personen.