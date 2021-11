Drei Migranten sterben bei Unglücken in Calais

Ein Regionalzug hat im nordfranzösischen Calais eine Gruppe von Migranten erfasst, eine Person getötet und drei weitere verletzt. Insgesamt hätten sich am Donnerstagabend rund 50 Migranten auf den Gleisen aufgehalten, berichtete der Sender France bleu. An einem Strand südlich von Calais wurden laut France bleu zuvor am Donnerstag außerdem ein toter und zwei unterkühlte Flüchtlinge neben einem kleinen Boot gefunden.