Picasso und Jungwirth als Topseller bei Benefizauktion

Eine Benefizauktion Im Kinsky hat am Donnerstagabend ein Ergebnis von 68.150 Euro eingebracht. 88 grafische Arbeiten, die das Sammlerpaar Essl gestiftet hatte, kamen unter den Hammer. Der Gesamterlös geht an das Badner Künstlerheim des Vereins Künstler helfen Künstlern. Topseller waren je ein Werk von Pablo Picasso („Femme nue et joueuse de flute“, 1932) und von Martha Jungwirth („Bananenblüte“, 2011),die für jeweils 4.500 Euro verkauft wurden.