Zeitlos: Fassbaender inszenierte „Figaro“ in Klagenfurt

„Klar und transparent“ wollte Regisseurin Brigitte Fassbaender Mozarts „Le nozze di Figaro“ in Szene setzen. Bei der Premiere Donnerstagabend im Stadttheater Klagenfurt irritierten aber unmotivierte Nebenhandlungen und Videoprojektionen, die eher an Tschechow als an eine Opera buffa denken ließen. Eine starke Sängerriege und das zupackende Dirigat von Nicholas Milton machten den Abend dennoch zum Erlebnis.