Grafenegg Festival feiert im Sommer Georg Friedrich Haas

„Wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus, sondern blicken in die Zukunft“ - Rudolf Buchbinder zeigte sich als Chef des Grafenegg-Festivals wohlgemut ob der Edition des Klassikfestivals 2022. Schließlich haben sich für die 16. Ausgabe wieder klingende Namen wie Manfred Honeck und Simon Rattle mit ihren Orchestern angesagt. „Es ist international für meine Kolleginnen und Kollegen ein Muss geworden, in Grafenegg aufzutreten“, so Buchbinder am Freitag bei der Präsentation.