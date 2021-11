Startschuss für Generalsanierung der Festspielhäuser

In Salzburg ist der Startschuss für die Generalsanierung und Erweiterung der Festspielhäuser erfolgt. „Wir haben am 2. November die Bewerbungsphase und damit die erste Phase des europaweiten Generalplaner-Wettbewerbs gestartet“, erklärte am Freitag der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz. Der Zeitplan für den Baustart 2025 und die Fertigstellung im Jahr 2030 hält derzeit, auch die bisher veranschlagten Kosten von 262 Millionen Euro „plus einer Valorisierung“.