Polizisten werden für Antisemitismus sensibilisiert

Österreichs Polizisten bekommen in den kommenden Monaten eine eigene Antisemitismus-Schulung: Polizeischüler in Form eines ganztägigen Kurses, ausgebildete Polizisten als Onlinemodul. Das sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einem gemeinsamen Mediengespräch mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch und dem Bildungsexperten Daniel Landau, der das Ausbildungs-Modul erarbeitet hat.

Für Polizeischüler in der Grundausbildung wird es drei Einheiten geben, in denen Antisemitismus historisch aufgearbeitet wird, die Funktionsweisen und Mechanismen von Antisemitismus aufgezeigt werden und es auch zu Begegnungen mit jüdischen Mitbürgern kommen wird. Dabei wird auf die von der IKG ins Leben gerufene Initiative „Likrat“ zurückgegriffen, bei der eigens dafür ausgebildete junge Menschen jüdischen Glaubens mit Schülern, Lehrlingen und anderen jungen Menschen zusammengeführt werden.

„Wir wollen, dass jeder Vorfall gemeldet wird, denn wenn er nicht gemeldet wird, hat er nicht stattgefunden. Die Polizisten müssen dafür sensibilisiert werden“, sagte Deutsch. Viele Polizisten seien in ihrem Leben nie mit dem Judentum in Kontakt getreten, daher sie das Projekt sehr sinnvoll, so Deutsch. Er wünscht sich die gleiche Ausbildung auch für das Bundesheer und die Justiz.

„Leider ist es so, dass Antisemitismus und die Sicherheit unserer jüdischen Gemeinde in den letzten Jahren im Mittelpunkt unserer Arbeit gestanden ist“, bedauerte Deutsch die Zunahme antisemitischer Vorfälle. Die Gemeinde sei gezwungen viel Geld in die Sicherheit zu investieren, nämlich 20 Prozent ihres Budgets. Jüdische Eltern würden ihre Kinder nicht in jüdische Schulen schicken, wenn diese nicht bewacht wären und viele Juden auch nicht in die Synagogen gehen.