Fußgängerin in Tirol von Auto niedergefahren: Tot

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Fernpass Bundesstraße (B179) in Reutte ist am Freitagabend eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, überquerte sie um 18.08 Uhr beim Parkplatz Urisee plötzlich von links die Fahrbahn und wurde frontal vom Fahrzeug eines 49-jährigen Schweden erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.