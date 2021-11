Waldbrandeinsatz in Niederösterreich neigt sich dem Ende zu

Der großangelegte Einsatz zur Bekämpfung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) hat sich am Samstag in Richtung Ende geneigt. An Ort und Stelle waren 260 Feuerwehrleute, wie Bezirkskommandant Josef Huber zur APA sagte. Geortet und abgelöscht wurden diverse Wärmequellen, weiters stand auch der teilweise Abbau von Einsatzgeräten auf dem Programm.