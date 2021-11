Bosnien-Repräsentant will Finanzhilfen stärker kontrollieren

Der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, fordert, dass internationale Hilfsgelder für das Westbalkan-Land künftig stärker an Auflagen geknüpft werden sollten. „Sowohl Gelder des IWF als auch der EU, insbesondere Corona-Geld, sind gezahlt worden, ohne dass es eine Konditionalität gegeben hat“, sagte Schmidt in einem am Samstag veröffentlichten Reuters-Interview. „Ich bin sehr dafür, dass das wieder zukünftig sehr, sehr viel schärfer gehandhabt wird.“