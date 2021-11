NÖ Kulturpreise im Zeichen von „Wertschätzung und Respekt“

Würdigungspreise (W) und Anerkennungspreise (A) ergingen in den Sparten „Darstellende Kunst“ an Viktoria Schubert (W), Sophie Aujesky und Handicapped Unicorns Niederösterreich (A), „Bildende Kunst“ an Isolde Joham (W), Anne Glassner und Philip Patkowitsch (A), „Literatur“ an Martin Pollack (W), Sandra Gugic und Andrea Winkler (A), „Musik“ an Bijan Khadem-Missagh (W), Lukas Lauermann und Jörg Leichtfried (A), „Erwachsenenbildung“ an Gerhard Floßmann (W), Willkommen - Verein zum Finden einer neuen Heimat und Die Filmchronisten Ötscher:Reich, „Medienkunst“ an Filmclub Drosendorf (W), Kulturverein Film.Kunst.Kino und Andreas Zeugswetter (A), „Volkskultur und Kulturinitiativen“ an Ingeborg Hauser (W), Scheibbser 3er und Villa Kunterbunt (A). Der „Sonderpreis für künstlerische und kulturelle Auseinandersetzungen mit der Menschenwürde“ ging an den Verein Sog. Theater (W) sowie an Sabine Luger und Verena Prenner (A). Die Kulturpreise sind mit je 11.000 Euro (Würdigungspreis) und je 4.000 Euro (Anerkennungspreis) dotiert.