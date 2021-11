OSV-Team in Kasan in zwei EM-Finali und vier Semifinali

Gleich elf OSV-Athletinnen und -Athleten sind am Samstag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Kasan in der Vormittagssession im Einsatz gewesen. Die Ausbeute für die Österreicher war ansehnlich: Nach dem Finaleinzug von Christopher Rothbauer am Vorabend über 200 m Brust, schaffte auch die 4x50m-Kraul-Mixed-Staffel mit Alexander Trampitsch, Simon Bucher, Nina Gangl und Cornelia Pammer den Finaleinzug (18.49 Uhr). In 1:33,60 wurde das Quartett Vorlauf-6.