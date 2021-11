Salzburg erkämpft 1:0-Sieg bei starker Austria

Red Bull Salzburg hat nach der CL-Niederlage in Wolfsburg wieder in die Siegerstraße zurückgefunden. In der 14. Bundesliga-Runde gewannen de „Bullen“ am Samstag bei der Wiener Austria 1:0. Es war aber alles andere als ein Spaziergang für den überlegenen Tabellenführer. Weiter läuft es für die Austria Klagenfurt. Der Aufsteiger verbesserte sich mit einem 2:0-Erfolg in Hartberg auf Tabellenrang vier. Die SV Ried gewann bei der Admira nach 0:1-Rückstand noch 2:1.