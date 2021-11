70 ‚Ndrangheta-Mitglieder zu langen Haftstrafen verurteilt

In Italien sind 70 Mitglieder der kalabrischen Mafiaorganisation ‚Ndrangheta zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Richter Claudio Paris verlas die Urteile am Samstag in einer zum Gerichtssaal umgebauten riesigen Lagerhalle in Lamezia Terme, in der derzeit der größte Mafia-Prozess seit mehr als 30 Jahren stattfindet. Bei den am Samstag verurteilten Kriminellen handelt es sich um Täter, die sich für ein Schnellverfahren hinter verschlossenen Türen entschieden haben.